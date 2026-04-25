ΠΑΟΚ: Με μαύρα περιβραχιόνια κόντρα στον ΟΦΗ

OnSports Team

Με πένθος και μαύρα περιβραχιόνια θα παραταχθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ (25/4, 20:30), τιμώντας έτσι τη μνήμη όλων των αδικοχαμένων φιλάθλων του που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή το τελευταίο διάστημα.

Ο ΠΑΟΚ είχε καταθέσει αίτημα στην ΕΠΟ να αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια, κάτι που αμέσως η διοργανώτρια αρχή έκανε αποδεκτό.