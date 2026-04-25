Premier League: Παρθενική νίκη για Τότεναμ, τρίποντο σωτηρίας η Γουέστ Χαμ - Λίβερπουλ για 4αδα

Την πρώτη της νίκη για το 2026 έκανε η Τότεναμ, περνώντας με 1-0 από την έδρα της Γούλβς και πλέον κάνει αγώνα δρόμου για τη σωτηρία της στην Premier League, ταυτόχρονα η Γουέστ Χαμ νίκησε με 2-1 την Έβερτον, κάνοντας βήμα παραμονής ενώ η Λίβερπουλ μπαίνει γερά στο κόλπο της 4αδας μετά το 3-1 με την Κρίσταλ Πάλας στο Άνφιλντ.

Το ρόδι έσπασε επιτέλους η Τότεναμ, με την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι να περνάει νικηφόρα από την έδρα της Γουλβς, αποσπώντας το πρώτο τρίποντο μέσα στο 2026.

Χρυσός σκόρερ για τα «σπιρούνια», ο Ζοάο Παλίνια που στο 82’ άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη.

Νίκη και για τη Γουέστ Χαμ κόντρα στην Έβερτον, με τον Γούιλσον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να γράφει το τελικό 2-1 και να λυτρώνει τα «σφυριά».

Τρίποντο που την εδραιώνει στην 4αδα πήρε η Λίβερπουλ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας. Εκεί που ο Αλεξάντερ Ίσαακ σκόραρε το πρώτο του τέρμα μετά από 126 ημέρες για να ανοίξει το δρόμο για την επικράτηση των «ρεντς».

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

(3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2

(60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν – 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

(5΄ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5

(17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)

Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0

(43΄ Σεσενιόν)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1

(36΄ Ισακ, 40΄ Ρόμπερτσον, 90+6΄ Βιρτς – 72΄ Μουνιός)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον 2-1

(51΄ Σούτσεκ, 90+2΄ Γουίλσον – 88΄ Ντιούσμπερι-Χολ)

Γουλβς-Τότεναμ 0-1

(82΄ Ζοάο Παλίνια)

