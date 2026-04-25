Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ίσαακ: Σκόραρε μετά από 126 ημέρες σε αγώνα Premier League! (vid)
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 17:57
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίσαακ: Σκόραρε μετά από 126 ημέρες σε αγώνα Premier League! (vid)

Τέλος στην αφλογιστία έβαλε ο Αλεξάντερ Ίσαακ της Λίβερπουλ, με τον Σουηδό να ανοίγει το σκορ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας και να πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα μετά από 126 ημέρες.

Την Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται η Λίβερπουλ αυτή την ώρα στο «Άνφιλντ» για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Οι ρέντς άνοιξαν το σκορ στο 35ο λεπτό, με τον Αλεξάντερ Ίσαακ με ωραίο πλασέ να πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα μετά από τις 20/12 και το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τότεναμ.

Ο Σουηδός ήρθε στην ομάδα του Μέρσεισαιντ το καλοκαίρι, με τη Λίβερπουλ να ξοδεύει ποσό-ρεκόρ που άγγιζε τα 145 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Νιούκαστλ.

Η πρώτη του χρονιά στην Λίβερπουλ δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελε, με τον Ίσαακ να έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς, έχοντας προλάβει να γράψει 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργνανώσεις με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved