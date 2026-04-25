Μιλιτάο: «Χειρουργείται και χάνει το Μουντιάλ ο Βραζιλιάνος στόπερ»

Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Έντερ Μιλιτάο, με τον 28χρονο στόπερ να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν και μαζί το όνειρο να αγωνιστεί στο Μουντιάλ με τη Βραζιλία.

Άσχημα τα νέα για τον Εντέρ Μιλιτάο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό να περνάει την πόρτα του χειρουργείου, μετά και τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού του.

Σύμφωνα με την ισπανική «AS», ο Μιλιτάο θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα από τα γήπεδα, με το όνειρο συμμετοχής στο Μουντιάλ των ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού να σβήνει άδοξα για τον 28χρονο.

Τη φετινή σεζόν ο Μιλιτάο έγραψε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τα συνολικά αγωνιστικά λεπτά να ανέρχονται στα 1.530’.