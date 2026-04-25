Ρεάλ Μαδρίτης: Οπαδοί της «βασίλισσας» έκραξαν τους παίκτες έξω από το λεωφορείο της ομάδας
Ιωάννης Χονδρός Ιωάννης Χονδρός 25 Απριλίου 2026, 14:09
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Οπαδοί της «βασίλισσας» έκραξαν τους παίκτες έξω από το λεωφορείο της ομάδας

Τη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οπαδοί της Ρεάλ έξω από το λεωφορείο της ομάδας, μετά την εκτός έδρας ισοπαλία απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις.

Μετά και την τελευταία εκτός έδρας ισοπαλία κόντρα στη Μπέτις για τη LaLiga (1-1), το πρωτάθλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να απομακρύνεται.

Οι «Μερένγκχες» βρίσκονται πλέον οκτώ βαθμούς από την κορυφή και αν η Μπαρτσελόνα κερδίσει το δικό της παιχνίδι απέναντι στη Χετάφε, η ψαλίδα θα ανοίξει στους 11 βαθμούς πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, οι οπαδοί της Ρεάλ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τους παίκτες με συνθήματα και χαρακτηρισμούς κατά πάντων έξω από το λεωφορείο της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι φίλοι της Ρεάλ αποδοκίμασαν την πλειοψηφία των παικτών φωνάζοντας «Ντροπή, δείξτε λίγο...καρύδια!».



