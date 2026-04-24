Σκάνδαλο στα Σκόπια με συλλήψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων από την UEFA

Σάλο προκαλεί είδηση στα Σκόπια, με τον πρώην πρόεδρο της ομοσπονδίας, Μουχαμέντ Σεϊντινί, να συλλαμβάνεται από τις αρχές λόγω υπαιξέρησης κονδυλίων που είχαν δοθεί από την UEFA.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα εγχώρια Μέσα, ο Σεϊντινί υπεξαίρεσε ποσό της τάξης των 700 χιλιάδων ευρώ για κατασκευή κερκίδας σε γήπεδο.

Ο Σεϊντινί ανέλαβε από το καλοκαίρι του 2018 και άφησε τον προεδρικό θώκο το 2024. Επί των ημερών του η εθνική της χώρας πήρε την πρόκριση στα τελικά του Euro 2020.