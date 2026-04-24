Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σκάνδαλο στα Σκόπια με συλλήψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων από την UEFA
OnSports Team 24 Απριλίου 2026, 11:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στα Σκόπια με συλλήψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων από την UEFA

Ποδοσφαιρικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στα Σκόπια, με τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας να συλλαμβάνεται λόγω κακοδιαχείρισης κονδυλίων από την UEFA .

Σάλο προκαλεί είδηση στα Σκόπια, με τον πρώην πρόεδρο της ομοσπονδίας, Μουχαμέντ Σεϊντινί, να συλλαμβάνεται από τις αρχές λόγω υπαιξέρησης κονδυλίων που είχαν δοθεί από την UEFA.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα εγχώρια Μέσα, ο Σεϊντινί υπεξαίρεσε ποσό της τάξης των 700 χιλιάδων ευρώ για κατασκευή κερκίδας σε γήπεδο.

Ο Σεϊντινί ανέλαβε από το καλοκαίρι του 2018 και άφησε τον προεδρικό θώκο το 2024. Επί των ημερών του η εθνική της χώρας πήρε την πρόκριση στα τελικά του Euro 2020.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Νέος GM ο Γιώργος Τσιάρας
3 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Νέος GM ο Γιώργος Τσιάρας
BET
Ο τελικός του Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ με 400+ αγορές, «Επιστροφή Στοιχήματος»* και ενισχυμένες αποδόσεις
6 λεπτά πριν Ο τελικός του Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ με 400+ αγορές, «Επιστροφή Στοιχήματος»* και ενισχυμένες αποδόσεις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ιταλία: Νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε με κατσαβίδι για… πίτσες
27 λεπτά πριν Ιταλία: Νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε με κατσαβίδι για… πίτσες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σκάνδαλο στα Σκόπια με συλλήψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων από την UEFA
50 λεπτά πριν Σκάνδαλο στα Σκόπια με συλλήψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων από την UEFA
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved