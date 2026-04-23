Το case study του Λίαμ Ροσίνιορ πρέπει να γίνει οικονομική θεωρία

106 μέρες εργασίας… στον τουρισμό και στο πανάκριβο Λονδίνο, μηδέν νίκες, μηδέν γκολ και μια αποζημίωση που του εξασφαλίζει ολόκληρη ζωή.

Δεν χρειάζεται πολλά-πολλά όταν μιλάμε για αυτή τη διάνοια που ονομάζεται Λίαμ Ροσίνιορ. Ο πρώην πλέον κόουτς της Τσέλσι είναι μια μεγάλη μορφή, ένας τύπος που πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, να δίνει σεμινάρια με τίτλο «Πώς να προσληφθείς για να… απολυθείς και να τους “στάξεις”».

Είναι εκείνος που ήρθε με όνειρα για διακρίσεις και όρεξη να φέρει τα χαμόγελα στο Στάνφορντ Μπριτζ και την Τσέλσι, αντ’ αυτού κατάφερε να γίνει ανέκδοτο, αλλά στο φινάλε να επιστρέψει στην παλιά ζωή του μετά από 104 ολόκληρες ημέρες με πολλές (πάρα πολλές) λιρίτσες στις τσέπες ή τον τραπεζικό του λογαριασμό.

bro doesn’t know what he’s doing pic.twitter.com/y0isFpg9Z8 — milann (@fcbmilan1) April 21, 2026

Οριακά είναι για Dragon’s Den

Ο άνθρωπος πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο των «μπλε» για 106 ημέρες. Τρεις μήνες και κάτι ψιλά, λιγότερο από μια σεζόν στο Netflix, περισσότερο χαλαρό dating period αλλά πολύ λιγότερο από σοβαρή σχέση ή όπως έλεγε και ο Δρ. Φιλίππου στο «Κωνσταντίνου και Ελένης», “λιγότερο και από έναν γάμο του Απόστολου Γκλέτσου”.

Και σε όλο αυτό το διάστημα κατάφερε το ακατόρθωτο. Να χτίσει ένα σερί με μηδέν νίκες, μόνο ήττες, μόνο λάθος επιλογές και μια ομάδα που έμοιαζε να ξεχνάει βασικές έννοιες του ποδοσφαίρου. Και για να μην νομίζετε ότι το μπλε καράβι έγινε ναυάγιο έτσι απλά, φτάνει και μόνο να σας πούμε ότι αυτό το σερί ηττών είχε να εμφανιστεί από το… 1912, δηλαδή τη χρονιά του Τιτανικού.

It's been 114 years... ?⬇️



Chelsea have lost five league games in a row without scoring for the first time since 1912 - the year the Titanic sank. pic.twitter.com/ZkWIoisLx5 — Match of the Day (@BBCMOTD) April 21, 2026

Η ήττα με 3-0 από την Μπράιτον δεν ήταν απλά άλλη μια κακή βραδιά, αλλα το σημείο που όλοι στην Τσέλσι κατάλαβαν ότι η ομάδα μπορεί να πάει ακόμα πιο χαμηλά, και η διοίκηση ενεργοποίησε στο HR να στείλει το χαρτί απόλυσης με σκοπό την “επανεκκίνηση”.

Ο Ροσίνιορ, όμως, δεν ήταν μια ακόμα απόλυση, αλλά μια υπενθύμιση ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μπορείς να αποτύχεις spectacularly και να πληρωθείς σαν να κατέκτησες τα πάντα. Γιατί; Επειδή το συμβόλαιο που είχε υπογράψει έτρεχε μέχρι το 2032. Και ο λόγος είναι απλός, λέγεται αποζημίωση και κοστίζει 28 εκατομμύρια λίρες!

Και μόνο που υπήρξε άνθρωπος που έκανε τον παπατζή Ιγκόρ Τούντορ να μοιάζει… Αντσελότι μπροστά του, καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για «διαμάντι».

Γιατί ο Ροσίνιορ δεν απέτυχε

Έθεσε νέο benchmark στο πώς να φύγεις από μια δουλειά πλουσιότερος, ξεκούραστος και χωρίς να έχεις ιδρώσει στιγμή. Τρεις μήνες στο Λονδίνο, σε μια από τις πιο ακριβές γειτονιές στον κόσμο, σε μια μικρή παρένθεση καριέρας που έμοιαζε περισσότερο με paid vacation παρά με επαγγελματική πρόκληση. Και μετά; Check please.

Και κάπως έτσι, μέσα στο χάος της Τσέλσι, γεννήθηκε ένα νέο είδος success story. Όχι αυτό που θα σου πουν σε motivational talks, αλλά στο πιο κυνικό. Στο πώς να αποτύχεις εργασιακά και να μη χρειαστεί να ξαναδουλέψεις στη ζωή σου. Ωραίο case study έτσι;