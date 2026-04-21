Αποθέωσε Κωστούλα ο προπονητής της Μπράιτον: «Μακροπρόθεσμα θα είναι ένας μεγάλος παίκτης για εμάς»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε σε βρετανικό μέσο ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ για τον Μπάμπη Κωστούλα, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων σημαντικό παίκτη για το μέλλον της ομάδας.

Αναλυτικά η δήλωση του Αυστριακού τεχνικού:

«Ο Μπάμπης έδειξε τα πάντα το Σαββατοκύριακο, όταν μπήκε στο γήπεδο, έδειξε μεγάλη επίδραση, έδειξε καλή προσπάθεια για την ομάδα, έπαιξε καλά, αμύνθηκε καλά, επιτέθηκε καλά. Έτσι, λοιπόν, ήμουν πολύ χαρούμενος γι' αυτόν, γιατί όπως και ο Τζορτζίνιο, απέδειξε ότι σε κάθε προπόνηση τώρα, συνέχισε να εργάζεται σκληρά, συνεχίζει να πιστεύει στις δικές του ικανότητες. Γνωρίζουμε ότι έχει απίστευτες δυνατότητες. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι αρκετά νέος, οπότε προσπαθούμε να του δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται και μακροπρόθεσμα θα είναι ένας μεγάλος παίκτης για εμάς».

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε χρόνο συμμετοχής το περασμένο Σαββατοκυριακό κόντρα στην Τότεναμ (2-2) και δείχνει μετά τον τραυματισμό του να βρίσκει θέση στην ομάδα.