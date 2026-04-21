Με παρουσία Antetokounbros και Σιάο στο Αλεξάνδρειο ο Άρης κόντρα στον Πανιώνιο

Με παρουσία των αδερφών Αντετοκούμπο, αλλά και του Ρίτσαρντ Σιάο θα γίνει το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Πανιώνιο για την κανονική διάρκεια της GBL, όπως ενημέρωσε η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ.

Αναμφίβολα, η παρουσία του Σιάο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται να οδηγήσει σε καινούργιες συζητήσεις στο κλαμπ με φόντο την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και τον γενικότερο σχεδιασμό. Είτε αυτό αφορά το αγωνιστικό, είτε το γηπεδικό καθώς υπάρχει πλάνο αναβάθμισης για το Nick Galis Hall.