ΑΕΚ: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το Final 4 του BCL

Μέσω ανακοίνωσής της η ΚΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε τη διάθεση των εισιτηρίων για το Final 4 του BCL, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μπανταλόνα (7/5-9/5).

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 75 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το F4 του BCL 2025-2026, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ, η «Βασίλισσα» σάς θέλει στο πλευρό της. Η παρουσία σας σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, όπως απεδείχθη πολλάκις στο διάβα της ένδοξης Ιστορίας μας, συνιστά απαραίτητη συνθήκη για ακόμη μία διάκριση.

Όσοι επιθυμείτε να ταξιδέψετε στην Καταλονία, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μ’ ένα εισιτήριο όλες τις αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα του Final 4:

Πέμπτη 7 Μαΐου

19:00 Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη

22:00 ΑΕΚ – Μάλαγα

Σάββατο 9 Μαΐου

18:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (και των 4 αγώνων μαζί): 75, 135 και 200 €».