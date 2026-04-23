Επεισόδια στο Απόλλων Λεμεσού - ΑΠΟΕΛ με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid)

Σύρραξη μετά το τέλος του ημιτελικού ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ, με τον Πάμπλο Γκαρσία να είναι οργισμένος για αντικείμενο που δέχθηκε.

Επεισοδιακή κατάληξη είχε ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Κύπρου ανάμεσα στον Απόλλωνα Λεμεσού και τον ΑΠΟΕΛ, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 4-2 και να αποκτούν προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς.

Ωστόσο, το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά το τελευταίο σφύριγμα, καθώς ακολούθησε μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο του «Άλφαμεγα Stadium».

Μπροστά από τους πάγκους των δύο ομάδων δημιουργήθηκε σύρραξη, με μέλη των αποστολών να εμπλέκονται σε επεισόδια και την κατάσταση να ξεφεύγει προσωρινά από τον έλεγχο, με τον Πάμπλο Γκαρσία να γίνεται έξαλλος για αντικείμενο που δέχθηκε.