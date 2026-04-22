Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Απέκλεισε την ΑΕΚ, συνεχίζει στη Βιγιαρεάλ ο Ινίγκο Πέρεθ
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 22 Απριλίου 2026, 13:47
Το επόμενο βήμα στην προπονητική του καριέρα είναι έτοιμος να κάνει ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο Ινίγκο Πέρεθ, δίνοντας τα χέρια με τη Βιγιαρεάλ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Την απόφαση να αναλάβει το τιμόνι της Βιγιαρεάλ πήρε ο 38χρονος προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Conference League.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα από την Ισπανία κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ Πέρεθ και Βιγιαρεάλ, με τη διοίκηση του «κίτρινου υποβρύχιου» να βλέπει στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που θα την οδηγήσει στην επόμενη ημέρα.

Σημειώνουμε πως ο Πέρεθ αποτελεί έναν από τους πιο ελπιδοφόρους προπονητές στην ιβηρική χερσόνησο, με τη Βιγιαρεάλ εν τέλει να φαίνεται πιο κοντά από ποτέ για να τον αποκτήσει.

Ο Πέρεθ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ως βοηθός του Ιραόλα στη Ράγιο,  με τον ίδιο να αναλαμβάνει τα ινία όταν ο Βάσκος αποχώρησε το 2024 για την Μπόρνμουθ. Συνολικά έχει κοουτσάρει τους Μαδριλένους σε 103 παιχνίδια.

 



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved