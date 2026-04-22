Παναθηναϊκός: «Για κανένα πρωτάθλημα δεν πρόκειται να προδώσουμε τις αρχές μας»
Onsports Team 22 Απριλίου 2026, 15:12
Παναθηναϊκός: «Για κανένα πρωτάθλημα δεν πρόκειται να προδώσουμε τις αρχές μας»

Ξεκάθαρη θέση πήρε η διοίκηση του Παναθηναϊκού μέσω επίσημης ανακοίνωσης για την «χάρτινη» στέψη του Αθηναϊκού ως πρωταθλητή της Α1 Γυναικών.

Ο Ερασιτέχνης ξεκαθάρισε, με τον πιο επίσημο τρόπο, πως η προάσπιση των φιλάθλων και των αξιών του συλλόγου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Όπως επισημαίνεται, για κανέναν τίτλο δεν πρόκειται να υπάρξει παρέκκλιση από τις αρχές που διέπουν τον σύλλογο, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι ο Παναθηναϊκός ανήκει στον κόσμο του και πορεύεται με αυτόν.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ενότητα σε όλα τα επίπεδα, με την ομάδα, τη διοίκηση και τους φιλάθλους να παραμένουν συσπειρωμένοι, με στόχο την επόμενη ημέρα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η διοίκηση του μεγαλύτερου και πολυνίκη ελληνικού Συλλόγου, έχει πρώτιστη υποχρέωση την προάσπιση των φιλάθλων και των αξιών του ΑΟ. Για κανένα πρωτάθλημα, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να προδώσουμε τις αρχές μας.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο κόσμος του. Εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας ακόμα πιο ισχυροί. Ακόμα περισσότερο ενωμένοι.

Κόσμος, ομάδα και διοίκηση θα παραμείνουμε συσπειρωμένοι και με τους πόρους τους δικούς μας και των φιλάθλων μας θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να εμφανιστούμε την επόμενη σεζόν μια γροθιά διεκδικώντας και κατακτώντας τους τίτλους μέσα στο γήπεδο κι όχι στα γραφεία των αθλητικών δικαστών.

Κι αυτό αποτελεί δέσμευση και θα το διαπιστώσουν όλοι άμεσα».



