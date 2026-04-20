ΠΑΟΚ: Πήρε «φωτιά» η Αριστοτέλους - Μαγικό pyro show για τα 100 χρόνια
Στις 19:26 η Πλατεία Αριστοτέλους πήρε... φωτιά, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να δημιουργούν ένα φαντασμαγορικό pyro show για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου.
Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει!
Ο Δικέφαλος συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή του, με τους οπαδούς των ασπρόμαυρων να δημιουργούν μαγική ατμόσφαιρα στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου και συγκεντρώθηκαν.
Όταν το ρολόι έδειξε 19:26, τη χρονολογία ίδρυσης του συλλόγου, οι φίλοι του ΠΑΟΚ έβαλαν… φωτιά στην πλατεία της Θεσσαλονίκης, με τα δεκάδες καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα να δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα.
20.04.2026, 19:26— PAOK FC (@PAOK_FC) April 20, 2026
Ένας αιώνας ΠΑΟΚ ⚫️⚪️ #PAOK100 #OurWay pic.twitter.com/C7QVz1mAyJ