ΠΑΟΚ: Πήρε «φωτιά» η Αριστοτέλους - Μαγικό pyro show για τα 100 χρόνια
Onsports Team 20 Απριλίου 2026, 19:54
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Πήρε «φωτιά» η Αριστοτέλους - Μαγικό pyro show για τα 100 χρόνια

Στις 19:26 η Πλατεία Αριστοτέλους πήρε... φωτιά, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να δημιουργούν ένα φαντασμαγορικό pyro show για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει!

Ο Δικέφαλος συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή του, με τους οπαδούς των ασπρόμαυρων να δημιουργούν μαγική ατμόσφαιρα στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου και συγκεντρώθηκαν.

Όταν το ρολόι έδειξε 19:26, τη χρονολογία ίδρυσης του συλλόγου, οι φίλοι του ΠΑΟΚ έβαλαν… φωτιά στην πλατεία της Θεσσαλονίκης, με τα δεκάδες καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα να δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα.



