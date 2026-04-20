Οnsports Τeam 20 Απριλίου 2026, 14:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ανακοίνωσε φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη

Η γαλανόλευκη θα ταξιδέψει στις αρχές Ιούνη στη Στοκχόλμη για να αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Σουηδίας σε φιλικό τεστ.

Την Σουηδία σε φιλικό αγώνα θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την αντίστοιχη της Σουηδίας, κατόπιν συμφωνίας των δύο Ομοσπονδιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στην Strawberry Arena της Στοκχόλμης, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 20:00 (Ελλάδας).

Το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας, χωρητικότητας 50.653 θεατών, βρίσκεται στην περιοχή Σόλνα, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας και αποτελεί την έδρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ποδοσφαίρου της χώρας και της ΑΙΚ Στοκχόλμης.

Ελλάδα και Σουηδία έχουν αναμετρηθεί 8 φορές, σε 5 φιλικούς και 3 επίσημους αγώνες. Η Εθνική έχει 3 νίκες, οι Σουηδοί 2 και τρία ματς έληξαν ισόπαλα. Οι τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις ήταν αυτές για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Η Ελλάδα επιβλήθηκε 2-1 στην Αθήνα στις 08/09/2021 και οι Σουηδοί νίκησαν 2-0 στην έδρα τους στις 12/10/2021».

