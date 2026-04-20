Άγρια επεισόδια μεταξύ οπαδών και Αστυνομικών - Τους πήραν στο… κυνήγι
Onsports Team 20 Απριλίου 2026, 13:41
Άγρια επεισόδια μεταξύ οπαδών και Αστυνομικών - Τους πήραν στο… κυνήγι

Σοβαρά επεισόδια επισκίασαν την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ολίμπια και τη Σέρο Πορτένιο για το πρωτάθλημα Παραγουάης, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/04), μετατρέποντας ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι σε σκηνικό έντασης και χάους.

Η αναμέτρηση διακόπηκε για περίπου 90 λεπτά, καθώς η κατάσταση στις εξέδρες ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από τη βόρεια κερκίδα, όταν οπαδοί της Σέρο Πορτένιο ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Οι αρχές προσπάθησαν να επιβάλουν την τάξη κάνοντας χρήση καουτσούκ σφαιρών και άλλων μέσων καταστολής, ωστόσο αυτό δεν απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση. Αντίθετα, η ένταση εντάθηκε, με οπαδούς να καταφέρνουν να αποσπάσουν εξοπλισμό από αστυνομικό και να ακολουθούν σκηνές καταδίωξης και βίας που προκάλεσαν σοκ.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καταγράφουν τη γενικευμένη αναστάτωση και τις εικόνες έντασης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους αγωνιστικούς χώρους και τον προβληματισμό γύρω από την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Σοβαρά επεισόδια στο Ολίμπια - Σέρο Πορτένιο



