Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γκουαρντιόλα: «Τελικό» χαρακτήρισε τον αγώνα με την Άρσεναλ
Onsports Team 17 Απριλίου 2026, 20:11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μάντσεστερ Σίτι

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι στάθηκε στην κρισιμότητα του αγώνα με τους «κανονιέρηδες» για την προσπάθεια της ομάδας του να κάνει ανατροπή στην Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Κυριακή (19/4) στο ντέρμπι κορυφής της Premier League την Άρσεναλ στο «Έτιχαντ». Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα με νίκη μειώνει τη διαφορά στους 3 βαθμούς, έχοντας ματς λιγότερο.

«Αν χάσουμε, τελείωσε» δήλωσε ευθαρσώς ο Γκουαρντιόλα. «Πριν από ένα μήνα, καθώς χάναμε βαθμούς, δεν πίστευα ότι θα φτάναμε εδώ. Είδα όμως το πρόγραμμα και είπα: "ΟΚ, παίζουμε με την Αρσεναλ εντός. Δεν είναι μικρή η διαφορά, αλλά έχουμε μία ευκαιρία". Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Εξαρτάται από τη συμπεριφορά μας. Οι οπαδοί μας έχουν κάνει sold out και όλα είναι τέλεια για να παίξουμε αυτόν τον αγώνα» πρόσθεσε ο Καταλανός προπονητής, που στάθηκε ιδιαίτερα στο ψυχολογικό κομμάτι: «Αν μπορούσαμε να αγοράσουμε αυτοπεποίθηση από το σούπερ μάρκετ, θα την αγοράζαμε αμέσως. Είναι μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους. Είμαστε καλά».

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν τον περασμένο μήνα στον τελικό του League Cup, με τη Μάντσεστερ Σίτι να επικρατεί 2-0 και να κατακτά το τρόπαιο. «Αν παίξουμε όπως στο β΄ ημίχρονο (σ.σ. του τελικού) και στα 95 λεπτά και αν παίξουν αυτοί όπως έπαιξαν στο β΄ ημίχρονο, θα νικήσουμε. Ή μπορεί και όχι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο» υπογράμμισε ο Γκουαρντιόλα, προσθέτοντας ότι περιμένει από τον Μίκελ Αρτέτα να κάνει κάποιες προσαρμογές.

Σε ερώτηση για το αν η ομάδα του είναι το αουτσάιντερ, ο τεχνικός της Σίτι απάντησε: «Καταλαβαίνω το μήνυμά σας, αλλά ίσως και να μην είμαστε. Είναι οι καλύτεροι ως τώρα, αλλά θέλουμε να τους κοντράρουμε. Είπα στους παίκτες μου ότι είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε. Αν τα συναισθήματα σε αποσπάσουν, χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου».



Ροή ειδήσεων

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved