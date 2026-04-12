ΑΕΚ: Γεμίζει η Νέα Φιλαδέλφεια για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο
Onsports Team 12 Απριλίου 2026, 16:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

Οι φίλοι της Ένωσης παρά την ήττα με 3-0 είναι πιστοί στο ραντεβού με την ομάδα τους για τη ρεβάνς του αγώνα με τους Ισπανούς.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε στην Ισπανία από τη Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-0. Βαρύ σκορ για την Ένωση και σαφώς δύσκολο να ανατραπεί η κατάσταση στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League. Με τον αγώνα να διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όμως, στην Ένωση πιστεύουν στην ανατροπή και θα δώσουν «μάχη» γι’ αυτή.

Ο Νίκολιτς το τόνισε με το που τελείωσε το ματς στην Ισπανία. Μήνυμα το οποίο έλαβαν οι φίλαθλοι των «κιτρινόμαυρων». Οι οποίοι σχεδόν έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Πέμπτης (16/4) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για την ακρίβεια έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια προς διάθεση και αυτά είναι στις ακριβότερες τιμές καθώς προορίζονται για τις κεντρικές θύρες. Στο μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου, τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί.

Έτσι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί σε γεμάτο γήπεδο και με τον κόσμο να της δίνει ώθηση στην προσπάθεια για την μεγάλη ανατροπή.

 



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
7 λεπτά πριν Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
ΣΠΟΡ
Πόλο: Οριστικά τρίτη η Εθνική ομάδα των ανδρών στον προκριματικό όμιλο του World Cup
42 λεπτά πριν Πόλο: Οριστικά τρίτη η Εθνική ομάδα των ανδρών στον προκριματικό όμιλο του World Cup
EUROLEAGUE
Euroleague: Επίσημο το τέλος του Γκόλεματς από τη Ντουμπάι BC
1 ώρα πριν Euroleague: Επίσημο το τέλος του Γκόλεματς από τη Ντουμπάι BC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Γεμίζει η Νέα Φιλαδέλφεια για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο
2 ώρες πριν ΑΕΚ: Γεμίζει η Νέα Φιλαδέλφεια για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο
Όλες οι ειδήσεις
