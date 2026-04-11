«Ξένο σώμα» για τον όμιλο Μαρινάκη ο Εντού - «Αγκάθι» η αποζημίωσή του

Τεράστιο είναι το χάσμα στις σχέσεις του Εντού με τον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη, μια και οι δύο πλευρές εμφανίζονται κοντά στην ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Η συνεργασία του με τον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Ολυμπιακός, βρίσκεται σε παρατεταμένο τέλμα, χωρίς να διαφαίνεται άμεση λύση, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση παραμένει στάσιμη εδώ και εβδομάδες.

Ο Εντού, που είχε αναλάβει ρόλο με ευρύτερες αρμοδιότητες σε διεθνές επίπεδο, εμφανίζεται το τελευταίο δίμηνο αποστασιοποιημένος από την καθημερινότητα της αγγλικής ομάδας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη λύση της συνεργασίας του με τον οργανισμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του βραζιλιάνικου ESPN, το «αγκάθι» εντοπίζεται στο οικονομικό σκέλος, καθώς ο ίδιος δείχνει διατεθειμένος να συζητήσει έναν συμβιβασμό, αλλά δεν προτίθεται να αποδεχτεί πλήρη απώλεια των αποδοχών που προβλέπει το συμβόλαιό του. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που οι εξελίξεις παραμένουν μπλοκαρισμένες.

Από την άλλη πλευρά, ο όμιλος Μαρινάκη δεν φαίνεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε λύση της συνεργασίας μέσω απόλυσης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να βρίσκεται σε ένα ιδιόμορφο «πάγωμα», χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για την έκβασή της.

Το όνομα του Εντού είχε συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα με τη Φλαμένγκο, ως πιθανός αντικαταστάτης του Ζοσέ Μπότο στη θέση του αθλητικού διευθυντή, ωστόσο οι σχετικές επαφές δεν προχώρησαν και ο Πορτογάλος παρέμεινε τελικά στη θέση του.

Ο ίδιος δεν δείχνει πρόθεση επιστροφής στη Βραζιλία, καθώς επιθυμεί να συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στην Ευρώπη, όπου δραστηριοποιείται από το 2019, όταν ανέλαβε επιτελικό ρόλο στην Άρσεναλ.