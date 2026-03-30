Ρεάλ Μαδρίτης: Νέα προβλήματα στο «Μπερναμπέου»

Το στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» επέστρεψε σε πλήρη χωρητικότητα πριν από λίγους μήνες μετά από εκτεταμένες ανακαινίσεις, αλλά οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι εργασίες στους χώρους στάθμευσης γύρω από το στάδιο της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν σταματήσει εδώ και δύο χρόνια και δεν υπάρχει προοπτική επανεκκίνησης σύντομα.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Pais, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε την έφεση που υπέβαλαν η Ρεάλ Μαδρίτης και το Δημοτικό Συμβούλιο κατά της προσωρινής αναστολής των εργασιών, σύμφωνα με απόφαση της 5ης Φεβρουαρίου 2026.

Τον προηγούμενο Οκτώβριο, το ίδιο δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί υπέρ των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είχαν αντιταχθεί στην κατασκευή δύο χώρων στάθμευσης που περιλαμβάνονταν στο έργο μετά την κατακύρωση του δημόσιου διαγωνισμού. Ο σύλλογος έχει πλέον ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην προχωρήσει περαιτέρω.

Το σχέδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο της ισπανικής πρωτεύουσας, περιλάμβανε όχι μόνο τις ανακαινίσεις του σταδίου, οι οποίες ουσιαστικά άλλαξαν την εμφάνισή του, αλλά και δύο χώρους στάθμευσης και μια υπόγεια σήραγγα. Ωστόσο, αυτά τα δύο έργα δεν αναγνωρίστηκαν ως δημόσιας ωφέλειας αλλά αποκλειστικά για ιδιωτικό όφελος (της Ρεάλ Μαδρίτης), πυροδοτώντας έτσι τη συνεχιζόμενη νομική διαμάχη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, το δημοτικό συμβούλιο αγνόησε μια τεχνική έκθεση που τόνιζε την ανάγκη νέου πολεοδομικού σχεδίου για ένα τόσο μεγάλης κλίμακας έργο. Χωρίς αυτό το σχέδιο, οι χώροι στάθμευσης είναι ασυμβίβαστοι με τους ισχύοντες κανονισμούς πολεοδομίας. Ένα άλλο κρίσιμο σημείο αφορά τη διαφάνεια: οι δικαστές τόνισαν ότι δεν δόθηκε στους κατοίκους η ευκαιρία να κατανοήσουν πλήρως το έργο ή να υποβάλουν σχόλια.

Παρά την αρχική έφεση του δημοτικού συμβουλίου, οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν μια εκτελεστική εντολή επέβαλε άμεση διακοπή. Έκτοτε η περιοχή παρέμεινε κλειστή και αχρησιμοποίητη, και θα παραμείνει έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης αποφάσισε ότι έκλεισε οριστικά.

Αυτή η διαμάχη για τη στάθμευση δεν είναι η μόνη νομική διαμάχη που αφορά το «Μπερναμπέου». Στις 4 Φεβρουαρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης άνοιξε ξανά τις διαδικασίες σχετικά με τις συναυλίες, επικυρώνοντας την έφεση των κατοίκων κατά προηγούμενης απόφασης που είχε απορρίψει την ένστασή τους.

Αυτό ουσιαστικά μπλόκαρε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία για τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων και δημιούργησε ένα σημαντικό κενό εσόδων για τον σύλλογο του Φλορεντίνο Πέρεθ.