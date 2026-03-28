Ποδόσφαιρο γυναικών: Σοκαριστικός τραυματισμός για την Στεφάτου της ΑΕΚ
Onsports Team 28 Μαρτίου 2026, 16:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

Η Ένωση νίκησε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όμως ο τραυματισμός της αθλήτριάς της προκάλεσε ανατριχίλα – Ούρλιαζε από τον πόνο η αρχηγός των «κιτρινόμαυρων».

Η ΑΕΚ νίκησε στην έδρα του Παναθηναϊκού (2-1) για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών. Το αποτέλεσμα όμως πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Κι αυτό λόγω του σοβαρού τραυματισμού της Στεφάτου.

Η αρχηγός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Κορωπί, τραυματίστηκε σοβαρά σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Μάλιστα τα ουρλιαχτά της από τον πόνο έκαναν τους πάντες να ανατριχιάσουν.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τους πάντες στην ΑΕΚ να μην μπορούν να χαρούν τη νίκη τους, αγωνιώντας για την κατάσταση της αρχηγού.

Δείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα:

 



