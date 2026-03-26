Εθνική Ελλάδας: «Υπάρχει απογοήτευση, σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας» - Όσα είπε ο Ρότα
Οnsports team 26 Μαρτίου 2026, 18:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα στη συνέντευξη Τύπου, πριν από το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την εθνική ομάδα της Λατινικής Αμερικής, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα παιχνίδια του Nations League.

Ο Ρότα, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής, επεσήμανε ότι οι διεθνείς έχουν χρόνο για αυτοκριτική, ώστε να βελτιώσουν τα λάθη τους και να επιστρέψουν σε τελική φάση «μεγάλης» διοργάνωσης.  

Όσα είπε ο Λάζαρος Ρότα:

Για το κλίμα στην ομάδα και τους νέους στόχους: «Όπως έχω πει και στο παρελθόν κάθε παιχνίδι είναι υποχρέωση και ευθύνη. Όλοι οι παίκτες έχουν σοβαρότητα, θέλουν να προπονηθούν στο 100% και πάντα με αφοσίωση στο πλάνο του προπονητή».

Για το ότι απουσιάζουν από το Μουντιάλ: «Η απογοήτευση είναι μια πραγματικότητα που μας βαραίνει, αλλά μας δίνει και το δικαίωμα της αυτοκριτικής. Σε αυτό το επίπεδο οι ισορροπίες είναι λεπτές και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Είμαι σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας».

Pre Game Συνέντευξη Τύπου Ελλάδα - Παραγουάη | Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου



