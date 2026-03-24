ΕΠΟ για Μάνταλο: «Σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο»

Onsports Team

Η ανάρτηση της Ομοσπονδίας μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του Πέτρου Μάνταλου στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας.

Ο Πέτρος Μάνταλος έριξε «τίτλους τέλους» στην παρουσία του με την Εθνική ομάδα, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που άρχισε το 2014 και κράτησε συνολικά 12 χρόνια. Η ΕΠΟ αποχαιρέτησε τον αρχηγό της ΑΕΚ μέσω ανάρτησης στα social media, εκφράζοντας την εκτίμησή της για την προσφορά του.

«Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης, σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της Ομοσπονδίας. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός φόρεσε για πρώτη φορά το εθνόσημο το 2014 και έκτοτε κατέγραψε 71 συμμετοχές, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας εννέα ασίστ.

Πριν από την καθιέρωσή του στην πρώτη ομάδα, είχε περάσει και από τα μικρότερα κλιμάκια, αγωνιζόμενος τόσο στην ομάδα Νέων όσο και στην Ελπίδων.

Η επιλογή του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν αναμενόμενη το τελευταίο διάστημα και έγινε αποδεκτή κι από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος φρόντισε να τον ευχαριστήσει δημόσια για την πολυετή παρουσία και τη συνεισφορά του στην ομάδα.