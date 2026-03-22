Πορτογαλία: Πρώην βοηθός του Λουτσέσκου απολύθηκε γιατί πλάκωσε τον πρόεδρο της ομάδας του

Ο πρώην βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ και πρώην προπονητής του Πανσερραϊκού, απολύθηκε από την πορτογαλική ομάδα, ενώ κατηγορείται για βιαιοπραγία σε βάρος του προέδρου της ομάδας, Ζιλμπέρτο Κοΐμπρα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μετά το εντός έδρας 0-0 με την ουραγό AVS το βράδυ του Σαββάτου (21/03). Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, οι δύο άνδρες είχαν έντονη αντιπαράθεση στα αποδυτήρια και στη συνέχεια κλείστηκαν σε ένα από τα γραφεία του γηπέδου, όπου ακούστηκαν δυνατές φωνές.

Οι συνεργάτες του Μπάτσι χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα για να εισέλθουν, ενώ ο πρόεδρος της Τοντέλα κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση και κάλεσε την αστυνομία ζητώντας τη σύλληψη του Ιταλού τεχνικού.