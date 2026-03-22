Πορτογαλία: Πρώην βοηθός του Λουτσέσκου απολύθηκε γιατί πλάκωσε τον πρόεδρο της ομάδας του
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 15:33
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία: Πρώην βοηθός του Λουτσέσκου απολύθηκε γιατί πλάκωσε τον πρόεδρο της ομάδας του

Απίστευτα πράγματα στην Τοντέλα, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Μπάτσι.

Ο πρώην βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ και πρώην προπονητής του Πανσερραϊκού, απολύθηκε από την πορτογαλική ομάδα, ενώ κατηγορείται για βιαιοπραγία σε βάρος του προέδρου της ομάδας, Ζιλμπέρτο Κοΐμπρα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μετά το εντός έδρας 0-0 με την ουραγό AVS το βράδυ του Σαββάτου (21/03). Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, οι δύο άνδρες είχαν έντονη αντιπαράθεση στα αποδυτήρια και στη συνέχεια κλείστηκαν σε ένα από τα γραφεία του γηπέδου, όπου ακούστηκαν δυνατές φωνές.

Οι συνεργάτες του Μπάτσι χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα για να εισέλθουν, ενώ ο πρόεδρος της Τοντέλα κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση και κάλεσε την αστυνομία ζητώντας τη σύλληψη του Ιταλού τεχνικού.



SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
5 λεπτά πριν ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Με Ταρέμι οι "ερυθρόλευκοι" στην κορυφή!
6 λεπτά πριν Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Με Ταρέμι οι "ερυθρόλευκοι" στην κορυφή!
SUPER LEAGUE
Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
7 λεπτά πριν Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
BASKET LEAGUE
Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο
24 λεπτά πριν Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο
