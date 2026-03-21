Πένθος στον Άρη: «Έφυγε» ο Γιώργος Μπουτοβίνος

Υπήρξε ιστορικό στέλεχος τόσο στο ποδοσφαιρικό όσο και στο μπασκετικό τμήμα του συλλόγου – Οι ανακοινώσεις από ΠΑΕ και ΚΑΕ.

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη, για το θάνατο του Γιώργου Μπουτοβίνου. Υπήρχε σημαντικός παράγοντας στο ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου, ενώ διετέλεσε και έφορος στο μπάσκετ την εποχή που μεσουρανούσαν οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση ΠΑΕ και ΚΑΕ:

«Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα πιο φτωχή, καθώς έχασε ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη της.

Ο Γιώργος Μπουτοβίνος “έφυγε” από τη ζωή.

Ο εκλιπών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ιστορία του ΑΡΗ.

Είχε διατελέσει πρόεδρος στην ΠΑΕ σε μια πολύ δύσκολη εποχή της ομάδας μας, έφορος του τμήματος μπάσκετ στη “χρυσή” εποχή του ΑΡΗ με συμβολή σε ιστορικές στιγμές, όπως η έλευση του Νίκου Γκάλη, αλλά και επί σειρά ετών στέλεχος του Α.Σ. ΑΡΗΣ με προσφορά σε πολλά τμήματα του Συλλόγου μας.

Σύσσωμη η οικογένεια του ΑΡΗ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».