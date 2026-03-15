Μπέτις: «Γκέλαρε» ξανά πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό

Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Θέλτα στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλλης, εκεί όπου την προσεχή Πέμπτη (19/3) θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έκανε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς της Αθήνας και στο τέλος είδε την ομάδα του να διατηρεί το +3 από τους Γαλιθιάνους, στη μάχη για την πέμπτη θέση της La Liga που οδηγεί -υπό προϋποθέσεις- στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Οι «βερδιμπλάνκος» είχαν ένα εφιαλτικό πρώτο ημίωρο, βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό από σουτ του Γιουτγκλά (φέρει ακέραιη ευθύνη ο τερματοφύλακας Βαγές) και θα μπορούσαν να δεχθούν κι άλλα γκολ.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβηκαν, έχασαν σημαντικές ευκαιρίες και Μπαρτρά και Εζαλζουλί και τελικά έφτασαν στην ισοφάριση στο 49΄, με γκολ του Μπεγερίν από ασίστ του Ρουιμπάλ. Το 1-1 έμεινε ως το τέλος, με τις δύο ομάδες να δείχνουν επηρεασμένες από την κούραση των ευρωπαϊκών αγώνων τους.

Η σύνθεση της Μπέτις: Βαγές, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Νάταν, Φίρπο (66΄ Γκόμες), Ρόκα, Φορνάλς, Φιντάλγκο (86΄ Αλτιμίρα), Ρουιμπάλ, Εζαλζουλί (66΄ Αντονι), Κούτσο Ερνάντες (79΄ Μπακαμπού)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της La Liga:

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1

(40΄αυτ. Μαρίν - 90+8΄ Πεπέ)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0

(4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναϊ, 90+2΄ Ετσεβέρι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0

(8΄ Μολίνα)

Οβιέδο-Βαλένθια 1-0

(30΄ Κόστας)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ελτσε 4-1

(39΄ Ρούντιγκερ, 44΄ Βαλβέρδε, 66΄ Χάουσεν, 89΄ Γκιουλέρ - 85΄αυτ. Ιμπάνιεθ)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1

(65΄ Πάμπλο Τορέ, 88΄ Σαμού Κόστα - 36΄ Πίκελ)

Μπαρτσελόνα-Σεβίλη 5-2

(9΄πεν., 21΄πεν., 51΄ Ραφίνια, 38΄ Ολμο, 60΄ Κανσέλο - 45+3΄ Οσο, 90+2΄ Σο)

Μπέτις-Θέλτα 1-1

(49΄ Μπεγερίν - 4΄ Γιουτγκλά)

Σοσιεδάδ-Οσασούνα 22:00

Ράγιο Βαγεκάνο-Λεβάντε 16/03

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 70

Ρεάλ Μαδρίτης 66

Ατλέτικο Μαδρίτης 57

Βιγιαρεάλ 55

Μπέτις 44

Θέλτα 41

Εσπανιόλ 37

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35 -27αγ.

Χετάφε 35

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35

Οσασούνα 34 -27αγ.

Τζιρόνα 34

Βαλένθια 32

Ράγιο Βαγεκάνο 31 -27αγ.

Σεβίλη 31

Μαγιόρκα 28

Αλαβές 28

Έλτσε 26

Λεβάντε 22 -27αγ.

Οβιέδο 21