Μπέτις: «Γκέλαρε» ξανά πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό
Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Θέλτα στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλλης, εκεί όπου την προσεχή Πέμπτη (19/3) θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.
Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έκανε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς της Αθήνας και στο τέλος είδε την ομάδα του να διατηρεί το +3 από τους Γαλιθιάνους, στη μάχη για την πέμπτη θέση της La Liga που οδηγεί -υπό προϋποθέσεις- στο Champions League της επόμενης περιόδου.
Οι «βερδιμπλάνκος» είχαν ένα εφιαλτικό πρώτο ημίωρο, βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό από σουτ του Γιουτγκλά (φέρει ακέραιη ευθύνη ο τερματοφύλακας Βαγές) και θα μπορούσαν να δεχθούν κι άλλα γκολ.
Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβηκαν, έχασαν σημαντικές ευκαιρίες και Μπαρτρά και Εζαλζουλί και τελικά έφτασαν στην ισοφάριση στο 49΄, με γκολ του Μπεγερίν από ασίστ του Ρουιμπάλ. Το 1-1 έμεινε ως το τέλος, με τις δύο ομάδες να δείχνουν επηρεασμένες από την κούραση των ευρωπαϊκών αγώνων τους.
Η σύνθεση της Μπέτις: Βαγές, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Νάταν, Φίρπο (66΄ Γκόμες), Ρόκα, Φορνάλς, Φιντάλγκο (86΄ Αλτιμίρα), Ρουιμπάλ, Εζαλζουλί (66΄ Αντονι), Κούτσο Ερνάντες (79΄ Μπακαμπού)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της La Liga:
Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1
(40΄αυτ. Μαρίν - 90+8΄ Πεπέ)
Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0
(4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναϊ, 90+2΄ Ετσεβέρι)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0
(8΄ Μολίνα)
Οβιέδο-Βαλένθια 1-0
(30΄ Κόστας)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ελτσε 4-1
(39΄ Ρούντιγκερ, 44΄ Βαλβέρδε, 66΄ Χάουσεν, 89΄ Γκιουλέρ - 85΄αυτ. Ιμπάνιεθ)
Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1
(65΄ Πάμπλο Τορέ, 88΄ Σαμού Κόστα - 36΄ Πίκελ)
Μπαρτσελόνα-Σεβίλη 5-2
(9΄πεν., 21΄πεν., 51΄ Ραφίνια, 38΄ Ολμο, 60΄ Κανσέλο - 45+3΄ Οσο, 90+2΄ Σο)
Μπέτις-Θέλτα 1-1
(49΄ Μπεγερίν - 4΄ Γιουτγκλά)
Σοσιεδάδ-Οσασούνα 22:00
Ράγιο Βαγεκάνο-Λεβάντε 16/03
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 70
Ρεάλ Μαδρίτης 66
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Βιγιαρεάλ 55
Μπέτις 44
Θέλτα 41
Εσπανιόλ 37
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35 -27αγ.
Χετάφε 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Οσασούνα 34 -27αγ.
Τζιρόνα 34
Βαλένθια 32
Ράγιο Βαγεκάνο 31 -27αγ.
Σεβίλη 31
Μαγιόρκα 28
Αλαβές 28
Έλτσε 26
Λεβάντε 22 -27αγ.
Οβιέδο 21