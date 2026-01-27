Ομάδες

Θρήνος στην Τούμπα: Με πανό «Καλό παράδεισο, αδέρφια» μπήκαν στη Θύρα 4 οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 22:53
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Θρήνος στην Τούμπα: Με πανό «Καλό παράδεισο, αδέρφια» μπήκαν στη Θύρα 4 οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Βαρύ πένθος στην Τούμπα το βράδυ της 27ης Ιανουαρίου για τους επτά οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Σκηνές βαθιάς συγκίνησης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (27/1) στο γήπεδο της Τούμπας, όπου οι φίλοι του ΠΑΟΚ εισήλθαν στη Θύρα 4 με πανό που έγραφε «Καλό παράδεισο, αδέρφια», τιμώντας τη μνήμη των επτά οπαδών που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Λίγο μετά τις 20:00, στο γήπεδο έφτασαν άνθρωποι της ομάδας κρατώντας λουλούδια. Παίκτες, προπονητής και μέλη του συλλόγου στάθηκαν δίπλα στον κόσμο του Δικεφάλου, σε μια σιωπηλή παρουσία μνήμης για τους νεκρούς.

Σιωπηλή πορεία προς τη Θύρα 4

Την ίδια ώρα, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ κατευθύνθηκαν προς τη Θύρα 4 με αναμμένα φαναράκια. Εκεί δεσπόζει το πανό με το μήνυμα αποχαιρετισμού, σε μια εικόνα που αποτύπωσε το συλλογικό πένθος της ομάδας και των οπαδών της.

Η Τούμπα βυθίστηκε στη σιωπή, σε μια ημέρα που παραμένει βαριά για ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οποία αποχαιρετά επτά δικούς της ανθρώπους μετά την τραγωδία στη Ρουμανία.


