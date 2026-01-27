Ομάδες

ΠΑΟΚ: Ανατριχιαστικές στιγμές στην Τούμπα με Λουτσέσκου και τους αρχηγούς - «Αδέρφια ζείτε» (pics)
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 20:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Ανατριχιαστικές στιγμές στην Τούμπα με Λουτσέσκου και τους αρχηγούς - «Αδέρφια ζείτε» (pics)

Συγκίνηση στην Τούμπα με τους Ραζβάν Λουτσέσκου, Αντελίνιο Βιεϊρίνια, τους παίκτες του ΠΑΟΚ και ανθρώπους της διοίκησης να φτάνουν με λουλούδια στα χέρια για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκης αφήνουν από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (27/1) πολίτες για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο τραγικό πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής έχουν κρεμάσει κασκόλ του ΠΑΟΚ στα κάγκελα έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Το βράδυ της Τρίτης (27/1) βρέθηκε στο σημείο και η ομάδα του Δικέφαλου. Συγκεκριμένα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Αντελίνιο Βιεϊρίνια, οι αρχηγοί Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και οι Πέλκας, Κεντζιόρα, μαζί με μέλη της διοίκησης πήγαν στο σημείο με λουλούδια στα χέρια, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων.

Αρκετοί φίλαθλοι βρίσκονταν επίσης εκεί, δημιουργώντας μια άκρως συγκινητική ατμόσφαιρα, όταν φώναξαν «ΠΑΟΚ σ'αγαπώ και όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» και «Αδέρφια ζείτε».

Περισσότερα σε λίγο...

