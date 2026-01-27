Ομάδες

Ραγίζει καρδιές η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει»
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 19:57
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Ραγίζει καρδιές η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει»

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ σε κλίμα βαθιά οδύνης εξέδωσε ανακοίνωση για το δυστύχημα στη Ρουμανία και τον θάνατο των επτά φιλάθλων του Δικέφαλου.

Ανακοίνωση για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του Δικεφάλου που ταξίδευαν στη Γαλλία προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας στο ματς της Πέμπτης (29/1) με τη Λιόν, εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Σε αυτήν αποτυπώνει με λόγια βαριά από πόνο και θλίψη το μέγεθος της απώλειας και αποχαιρετά τα επτά παιδιά της που χάθηκαν τόσο άδικα, σε μια ακόμα μαύρη σελίδα για την οικογένεια του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει.

Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά.

Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού.

Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Στον αβάσταχτο πόνο τους, δεν θα είναι μόνες. Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο.

Η σκέψη μας είναι και στους τραυματίες, που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…».


