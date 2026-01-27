Τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ: Οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο

Οnsports Team

Δείτε τις πρώτες εικόνες από τη μεταφορά των οπαδών του ΠΑΟΚ στο νοσοκομείο μετά τη σφοδρή σύγκρουση

Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν με μίνι βαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν από κοντά αναμέτρηση της ομάδας τους έχασαν τη ζωή τους όταν το φορτηγό που τους μετέφερε συγκρούστηκε σφοδρά με νταλίκα.

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τους δύο να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο τρίτος φέρει πιο ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραμήτρο, Έλληνα κάτοικο της Τιμισοάρα που μίλησε στο STAR, όλοι είναι καλά στην υγεία τους πλέον και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν.

Δραματικές είναι οι πρώτες στιγμές από τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

«Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, απλώς κάνουν γενικές εξετάσεις όπως μου είπε ο γιατρός», επανέλαβε. «Αύριο το πρωί θα με ενημερώσουν» για τους τραυματισμούς, «εγώ είδα ότι στο πρόσωπό τους δεν είχαν κάτι ας πούμε», ανέφερε ο Γιώργος Καραμήτρος.