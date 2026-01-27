ΑΣ ΠΑΟΚ: Αίτημα αναβολής όλων των αγώνων μέχρι την Κυριακή
Την αναβολή σε όλες τις αναμετρήσεις των τμημάτων του ζήτησε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.
Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό μέσα από ανάρτηση στα social media ότι αιτήθηκε την αναβολή όλων των αγώνων των τμημάτων του μέχρι και την προσεχή Κυριακή (01/02).
Αναλυτικά η ανάρτηση του ΑΣ ΠΑΟΚ
«Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ο Σύλλογος αιτήθηκε την αναβολή όλων των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για την τρέχουσα εβδομάδα (28/01-01/02), τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Ο ΠΑΟΚ σύσσωμος πενθεί και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων».