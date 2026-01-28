Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γκάλης για δυστύχημα φιλάθλων του ΠΑΟΚ: Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι
Οnsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 00:03
ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκάλης για δυστύχημα φιλάθλων του ΠΑΟΚ: Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έστειλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων

Με ανάρτησή του στο Facebook έστειλε τα συλλυπητήριά του για τον τραγικό χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», έγραψε ο Γκάλης στην ανάρτησή του.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
EuroLeague: Η Παρί έβαλε «φρένο» στη Ρεάλ Μαδρίτης - Η βαθμολογία και το πρόγραμμα
2 ώρες πριν EuroLeague: Η Παρί έβαλε «φρένο» στη Ρεάλ Μαδρίτης - Η βαθμολογία και το πρόγραμμα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Γκάλης για δυστύχημα φιλάθλων του ΠΑΟΚ: Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι
2 ώρες πριν Γκάλης για δυστύχημα φιλάθλων του ΠΑΟΚ: Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι
SUPER LEAGUE
To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα»
2 ώρες πριν To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πρωθυπουργός Ρουμανίας για φιλάθλους ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν»
2 ώρες πριν Πρωθυπουργός Ρουμανίας για φιλάθλους ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved