Γκάλης για δυστύχημα φιλάθλων του ΠΑΟΚ: Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι

Οnsports Team

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έστειλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων

Με ανάρτησή του στο Facebook έστειλε τα συλλυπητήριά του για τον τραγικό χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», έγραψε ο Γκάλης στην ανάρτησή του.