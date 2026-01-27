Δυστύχημα με φιλάθλους ΠΑΟΚ: Στο «δρόμο του θανάτου» έχουν γίνει κι άλλα πολύνεκρα τροχαία

Οnsports Team

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στη χώρα για τον αδόκητο χαμό τουλάχιστον 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι με μίνι βαν μετέβαιναν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας απέναντι στη Λυών για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το δυστύχημα πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία και ενεπλάκησαν συνολικά 4 αυτοκίνητα: Ένα φορτηγό, ένα mini bus και ακόμη δύο αυτοκίνητα. Στο μικρό λεωφορείο που φάνηκε ότι συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, επέβαιναν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που προερχόμενοι από την Ελλάδα.

Παράλληλα Ρουμάνικα ΜΜΕ κάνουν λόγο για «δρόμο καρμανιόλα» και «δρόμο του θανάτου» καθώς στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν συμβεί στο παρελθόν αρκετά πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα. Ο δρόμος χρησιμοποιείται από πολλά οχήματα και νταλίκες προκειμένου να αποφύγουν τις πολύωρες καθυστερήσεις στα τελωνεία, με αποτέλεσμα να έχει περισσότερη κίνηση από αυτή που μπορεί να αντέξει.