Τραγωδία στη Ρουμανία: Σοβαρή η κατάσταση των δύο τραυματιών - Επί τόπου η πρέσβης

Μετά τον πρόξενο και τη διερμηνέα της ελληνικής πρεσβείας, και η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία αναμένεται να μεταβεί απόψε στην Τιμισοάρα, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στους δύο τραυματίες και να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για την κατάσταση της υγείας τους.

Και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική διπλωματική αποστολή κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και το ιατρικό προσωπικό. Η παρουσία της πρέσβεως κρίνεται κρίσιμη τόσο για την παροχή υποστήριξης στους τραυματίες όσο και για τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών, σε περίπτωση που απαιτηθεί διακομιδή ή περαιτέρω διπλωματική παρέμβαση.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.