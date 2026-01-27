Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα: Λουλούδια, κεριά και κασκόλ για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Φόρο τιμής στα θύματα του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία αποτίουν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκης αφήνουν πολίτες για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο τραγικό πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.
Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής έχουν κρεμάσει κασκόλ του ΠΑΟΚ στα κάγκελα έξω από το γήπεδο της Τούμπας.
Με απόφαση της ΠΑΕ οι σημαίες έξω από το γήπεδο της Τούμπας κυματίζουν μεσίστιες.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣΤραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Βίντεο σοκ
Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Βίντεο σοκ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΙβάν Σαββίδης: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»
Ιβάν Σαββίδης: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΤραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Αντιπροσωπεία ανθρώπων της ΠΑΕ στη Ρουμανία με εντολή Σαββίδη