ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Sold out προ των πυλών! Ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια του ντέρμπι
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 27 Ιανουαρίου 2026, 19:39
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Sold out προ των πυλών! Ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια του ντέρμπι

Θέμα χρόνου είναι το sold out στο ντέρμπι, ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Ελάχιστα είναι τα εισιτήρια που έχουν απομένει για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής (01/02) στην «Allwyn Arena».

Το επιβλητικό 4-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το «διπλό» στην Τρίπολη  έχουν φέρει την «Ένωση» στην κορυφή, έστω και με ένα ματς περισσότερο. Οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» έχουν «ζεσταθεί» για τα καλά και γνωρίζουν ότι μια νίκη επί του Ολυμπιακού θα αποτελέσει σημαντικό βήμα και μήνυμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Με βάση τα παραπάνω το γεγονός ότι τα εισιτήρια της αναμέτρησης έχουν γίνει ανάρπαστα αποτελεί τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Από τη στιγμή που τέθηκαν στην κυκλοφορία υπήρξε μεγάλη κινητικότητα και πλέον έχουν μείνει ελάχιστα (κυρίως τα πολύ ακριβά) που δεν έχουν διατεθεί. Κάτι που αναμένεται να συμβεί μέχρι την Κυριακή (01/02).



