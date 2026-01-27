Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

UEFA για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»
AP Photos
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 21:03
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

UEFA για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Η ανακοίνωση της UEFA, μέσω των social media, για το δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η UEFA εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, τονίζοντας ότι στέκεται δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί τον χαμό επτά οπαδών, στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Η ανάρτηση της UEFA αναφέρει:

«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ σε αυτές τις στιγμές θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επλήγησαν από αυτό το τραγικό δυστύχημα».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ: Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για το δυστύχημα στη Ρουμανία
15 λεπτά πριν Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ: Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για το δυστύχημα στη Ρουμανία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τροχαίο για τον Κόλο Μουανί - Διέλυσε τη Ferrari του
40 λεπτά πριν Τροχαίο για τον Κόλο Μουανί - Διέλυσε τη Ferrari του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δυστύχημα με φιλάθλους ΠΑΟΚ: Στο «δρόμο του θανάτου» έχουν γίνει κι άλλα πολύνεκρα τροχαία
49 λεπτά πριν Δυστύχημα με φιλάθλους ΠΑΟΚ: Στο «δρόμο του θανάτου» έχουν γίνει κι άλλα πολύνεκρα τροχαία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τραγωδία στη Ρουμανία: Σοβαρή η κατάσταση των δύο τραυματιών - Επί τόπου η πρέσβης
1 ώρα πριν Τραγωδία στη Ρουμανία: Σοβαρή η κατάσταση των δύο τραυματιών - Επί τόπου η πρέσβης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved