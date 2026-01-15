Συγχαρητήρια της ΚΕΔ στους διαιτητές του Κυπέλλου - Απόλυτη ικανοποίηση για την απόδοσή τους

Οnsports Team

Απόλυτη ικανοποίηση, αλλά και δικαίωση νιώθουν στην ΚΕΔ για την επιλογή να σφυρίξουν Έλληνες στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΚΕΔ αποφάσισε να προχωρήσει με Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και δικαιώθηκε για αυτή την επιλογή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή διαιτησίας έκρινε θετικά την απόδοση των τεσσάρων διαιτητών που διηύθυναν τα δύσκολα ματς και μάλιστα μοίρασε συγχαρητήρια προς τους Φωτιά, Παπαπέτρου, Τσακαλίδη και Ευαγγέλου, καθώς και στους συνεργάτες τους για την απόδοσή τους.

Η επιλογή αυτή μάλιστα ήταν σε συμφωνία με την παρακίνηση των αξιοματούχων της UEFA να χορηγηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνηση στους Έλληνες διαιτητές, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στην ελληνική διαιτησία.