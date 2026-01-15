Ομάδες

Αυτός είναι ο διαιτητής του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός | Όλοι οι ορισμοί της αγωνιστικής
Οnsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 10:46
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές για την 17η αγωνιστική της Super League - Ποιος σφυρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός.

Η δράση στη Super League συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (17-18/1) και τη Δευτέρα (19/1).

Φυσικά από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός στην «OPAP Arena» το βράδυ της Κυριακής (18/1, 21:00).

Για την εν λόγω αναμέτρηση, η ΚΕΔ όρισε τον Σλοβένο ελίτ ρέφερι Ραντέι Ομπρένοβιτς, ο οποίος για βοηθούς θα έχει τους Γιούρε Πραπρότνικ και Γκρέγκα Κορντέζ (ΕΠΟ). Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φωτιάς, ενώ στο VAR θα είναι οι Ματέι Γιουγκ και Ντένις Χαλιλοβιτς.

Ο 35χρονος ρέφερι σφύριξε στο ΠΑΟΚ - Άρης 0-1 πριν δύο χρόνια και το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 4-2 πέρυσι. Ήταν επίσης  στο Άρης-Ολυμπιακός 1-1 (24/4/24) και το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 (20/10/24).

Στο ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, η ΚΕΔ όρισε τον Γιουματζίδη με VAR Κουμπαράκη και Τζήλο, στο ΑΕΛ Novibet - Άρης ο Ζαμπαλάς με VAR Βεργέτη και Ματσούκα.

Από εκεί και πέρα ο Πολυχρόνης θα διευθύνει το Παναιτωλικός - Λεβαδειακός και ο Παπαδόπουλος το Βόλος - Ατρόμητος.

Οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής:

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (19/1, 18:00)

  • Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
  • 1ος Βοηθός: Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)
  • 2ος Βοηθός: Δημήτριος Παγουρτζής (Πειραιώς)
  • 4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)
  • VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
  • AVAR: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
  • Παρατηρητής: Δημήτριος Κύρκος (Θεσπρωτίας)

ΝΠΣ Βόλος – Ατρόμητος (19/1, 20:00)

  • Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
  • 1ος Βοηθός: Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας)
  • 2ος Βοηθός: Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)
  • 4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου (Μακεδονίας)
  • VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
  • AVAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
  • Παρατηρητής : Ελένη Κυρίου (Αρκαδίας)

ΑΕΛ Novibet – Άρης (18/1, 17:00)

  • Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)
  • 1ος Βοηθός: Βασίλειος Μωυσιάδης (Γρεβενών)
  • 2ος Βοηθός: Χρήστος Κορώνας (Πειραιώς)
  • 4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς (Γρεβενών)
  • VAR: Χρήστος Βέργετης (Αρκαδίας)
  • AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)
  • Παρατηρητής : Αθανάσιος Νικολακόπουλος (Αθηνών)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (19/1, 19:00)

  • Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
  • 1ος Βοηθός: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής)
  • 2ος Βοηθός: Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)
  • 4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
  • VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
  • AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
  • Παρατηρητής: Σταύρος Μάνταλος (Καβάλας)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19/1, 21:00)

  • Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (ΕΠΟ)
  • 1ος Βοηθός: Γιούρε Πραπρότνικ (ΕΠΟ)
  • 2ος Βοηθός: Γκρέγκα Κορντέζ (ΕΠΟ)
  • 4ος Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
  • VAR: Ματέι Γιουγκ (ΕΠΟ)
  • AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (ΕΠΟ)
  • Παρατηρητής : Αντωνία Κοκοτού (ΕΠΟ)

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (17/1, 15:30)

  • Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)
  • 1ος Βοηθός: Ιωάννης Μηνουδής (Πιερίας)
  • 2ος Βοηθός: Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)
  • 4ος Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)
  • VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
  • AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
  • Παρατηρητής: Γεώργιος Μπίκας (Χαλκιδικής)


