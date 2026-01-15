Αυτός είναι ο διαιτητής του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός | Όλοι οι ορισμοί της αγωνιστικής
Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές για την 17η αγωνιστική της Super League - Ποιος σφυρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός.
Η δράση στη Super League συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (17-18/1) και τη Δευτέρα (19/1).
Φυσικά από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός στην «OPAP Arena» το βράδυ της Κυριακής (18/1, 21:00).
Για την εν λόγω αναμέτρηση, η ΚΕΔ όρισε τον Σλοβένο ελίτ ρέφερι Ραντέι Ομπρένοβιτς, ο οποίος για βοηθούς θα έχει τους Γιούρε Πραπρότνικ και Γκρέγκα Κορντέζ (ΕΠΟ). Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φωτιάς, ενώ στο VAR θα είναι οι Ματέι Γιουγκ και Ντένις Χαλιλοβιτς.
Ο 35χρονος ρέφερι σφύριξε στο ΠΑΟΚ - Άρης 0-1 πριν δύο χρόνια και το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 4-2 πέρυσι. Ήταν επίσης στο Άρης-Ολυμπιακός 1-1 (24/4/24) και το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 (20/10/24).
Στο ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, η ΚΕΔ όρισε τον Γιουματζίδη με VAR Κουμπαράκη και Τζήλο, στο ΑΕΛ Novibet - Άρης ο Ζαμπαλάς με VAR Βεργέτη και Ματσούκα.
Από εκεί και πέρα ο Πολυχρόνης θα διευθύνει το Παναιτωλικός - Λεβαδειακός και ο Παπαδόπουλος το Βόλος - Ατρόμητος.
Οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής:
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (19/1, 18:00)
- Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
- 1ος Βοηθός: Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)
- 2ος Βοηθός: Δημήτριος Παγουρτζής (Πειραιώς)
- 4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)
- VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
- AVAR: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
- Παρατηρητής: Δημήτριος Κύρκος (Θεσπρωτίας)
ΝΠΣ Βόλος – Ατρόμητος (19/1, 20:00)
- Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
- 1ος Βοηθός: Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας)
- 2ος Βοηθός: Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)
- 4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου (Μακεδονίας)
- VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
- AVAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
- Παρατηρητής : Ελένη Κυρίου (Αρκαδίας)
ΑΕΛ Novibet – Άρης (18/1, 17:00)
- Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)
- 1ος Βοηθός: Βασίλειος Μωυσιάδης (Γρεβενών)
- 2ος Βοηθός: Χρήστος Κορώνας (Πειραιώς)
- 4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς (Γρεβενών)
- VAR: Χρήστος Βέργετης (Αρκαδίας)
- AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)
- Παρατηρητής : Αθανάσιος Νικολακόπουλος (Αθηνών)
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (19/1, 19:00)
- Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
- 1ος Βοηθός: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής)
- 2ος Βοηθός: Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)
- 4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
- VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
- AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
- Παρατηρητής: Σταύρος Μάνταλος (Καβάλας)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19/1, 21:00)
- Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (ΕΠΟ)
- 1ος Βοηθός: Γιούρε Πραπρότνικ (ΕΠΟ)
- 2ος Βοηθός: Γκρέγκα Κορντέζ (ΕΠΟ)
- 4ος Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
- VAR: Ματέι Γιουγκ (ΕΠΟ)
- AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (ΕΠΟ)
- Παρατηρητής : Αντωνία Κοκοτού (ΕΠΟ)
Πανσερραϊκός – Κηφισιά (17/1, 15:30)
- Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)
- 1ος Βοηθός: Ιωάννης Μηνουδής (Πιερίας)
- 2ος Βοηθός: Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)
- 4ος Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)
- VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
- AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
- Παρατηρητής: Γεώργιος Μπίκας (Χαλκιδικής)