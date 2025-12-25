Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές: Δυνατό «μπάσιμο» για Καρέτσα και από τη Ρεάλ Μαδρίτης!
EUROKINISSI
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 14:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ρεάλ Μαδρίτης

Μεταγραφές: Δυνατό «μπάσιμο» για Καρέτσα και από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να ανεβάζει κατακόρυφα τις «μετοχές» του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, με τους μνηστήρες να πληθαίνουν συνεχώς.

Όλο και πληθαίνουν οι αναφορές στον Τύπο της Ευρώπης αναφορικά με το μέλλον του Έλληνα διεθνή μέσου. Το προηγούμενο διάστημα, η Λεβερκούζεν εμφανιζόταν ως μία από τις βασικές «διεκδικήτριες» για την απόκτησή του, τη στιγμή που Άρσεναλ και Νάπολι συνεχίζουν να εξετάζουν την περίπτωσή τους.

Όμως, σύμφωνα με δημοσίευμα τηςισπανικής «AS», στο παιχνίδι της παρακολούθησης του 18χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού έχει μπει πλέον και η Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα το μέγεθος του ενδιαφέροντος γύρω από το όνομά του.

Όπως αναφέρει η μαδριλένικη εφημερίδα, ο ποδοσφαιριστής της Γκενκ θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της εποχής, με το κόστος μιας πιθανής μεταγραφής του να εκτιμάται μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κορυφαία κλαμπ όπως η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την πλευρά του παίκτη, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάστασή του στον βελγικό σύλλογο και τις προοπτικές μιας μελλοντικής μετακίνησης. Ο Καρέτσας δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, γεγονός που δίνει στη Γκενκ ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται πως και η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της περίπτωσής του, εντάσσοντας τον Έλληνα άσο στη λίστα των νεαρών ποδοσφαιριστών που εξετάζει για το μέλλον. Με δεδομένο το ενδιαφέρον από τόσους κορυφαίους συλλόγους, το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη μεταγραφική επικαιρότητα και τους επόμενους μήνες.

Αναλυτικά, στο δημοσίευμα αναφέρεται:

«Ένα από τα πιο υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της στιγμής είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Γκενκ προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν επικοινωνήσει μαζί του για να ενημερωθούν για την κατάστασή του στον βελγικό σύλλογο.

Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η ρήτρα αποδέσμευσής του αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια άλλη ομάδα που παρακολουθεί την κατάστασή του».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: «Χαμός» για Καρέτσα - Οι κινήσεις της Λεβερκούζεν και το τσεκ Άρσεναλ και Νάπολι

Μεταγραφές: «Χαμός» για Καρέτσα - Οι κινήσεις της Λεβερκούζεν και το τσεκ Άρσεναλ και Νάπολι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέλγιο: Τζόλης και Καρέτσας οι πιο ακριβοί παίκτες του πρωταθλήματος

Βέλγιο: Τζόλης και Καρέτσας οι πιο ακριβοί παίκτες του πρωταθλήματος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Στους κορυφαίους παίκτες που εξετάζονται για μεταγραφή

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Στους κορυφαίους παίκτες που εξετάζονται για μεταγραφή

Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ
8 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέθανε ξαφνικά 27χρονος αθλητής στο ξενοδοχείο του στην Ιταλία
23 λεπτά πριν Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέθανε ξαφνικά 27χρονος αθλητής στο ξενοδοχείο του στην Ιταλία
NBA
NBA: Η παράδοση των Χριστουγέννων με πέντε επιλεγμένα παιχνίδια - Το πρόγραμμα
57 λεπτά πριν NBA: Η παράδοση των Χριστουγέννων με πέντε επιλεγμένα παιχνίδια - Το πρόγραμμα
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved