Μεταγραφές: «Χαμός» για Καρέτσα - Οι κινήσεις της Λεβερκούζεν και το τσεκ Άρσεναλ και Νάπολι

EUROKINISSI

Onsports Team

Ιδιαίτερα… καυτό αναμένεται να είναι το ερχόμενο καλοκαίρι για τον Έλληνα μέσο, αφού ουκ ολίγοι ευρωπαϊκοί «κολοσσοί» έχουν ξεχωρίσει τον διεθνή άσο της Γκενκ και ετοιμάζονται να… κονταροχτυπηθούν για την απόκτησή του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου μεταγραφικού ενδιαφέροντος από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν να τον βλέπει ως πιθανό μελλοντικό «δεκάρι» της, ενώ Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νάπολι έχουν αρχίσει να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με το «Kicker», η Λεβερκούζεν δείχνει ιδιαίτερη θέρμη για τον Έλληνα διεθνή μέσο της Γκενκ, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν πως το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει απόλυτα στο παιχνίδι υψηλού ρυθμού και κατοχής που πρεσβεύουν. Μάλιστα, το γερμανικό Μέσο σημειώνει ότι οι «Ασπιρίνες» θα μπορούσαν να κινηθούν για την απόκτησή του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως αναφέρεται, η Λεβερκούζεν έχει ήδη στείλει εκπροσώπους της για να τον παρακολουθήσουν από κοντά. Την ίδια στιγμή, η «Het Laatste Nieuws» αποκάλυψε πως ήταν μία από τις 23 ομάδες που έδωσαν το «παρών» στη νίκη της Γκενκ 2-1 επί της Βασιλείας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ανάμεσα στους συλλόγους που παρακολουθούν τον παίκτη βρίσκονται επίσης η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Μονακό, η Μίλαν και η Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίες φέρονται να έχουν τον Καρέτσα υπό στενή παρακολούθηση εδώ και αρκετό καιρό.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές μάνατζερ που μίλησαν στο «CaughtOffside», το ενδιαφέρον από την Αγγλία έχει ενταθεί, με την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αυξάνουν την παρουσία σκάουτερ σε αγώνες της Γκενκ, προκειμένου να αξιολογούν συστηματικά τη συνέπεια και την προσαρμοστικότητα του νεαρού μέσου.

Στο «παιχνίδι» βρίσκεται και η Νάπολι, η οποία - σύμφωνα με τις ίδιες πηγές - εκτιμά ιδιαίτερα το όραμα και την αντίληψή του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, θεωρώντας τον ικανό να «σπάει» κλειστές άμυνες με έξυπνες πάσες και κινήσεις. Μια ενδεχόμενη μεταγραφή του στους «παρτενοπέι» θα μπορούσε να τον φέρει σε συνεργασία με τον Ρομέλου Λουκάκου και να εξελίξει το παιχνίδι του υπό την καθοδήγηση του Αντόνιο Κόντε.

Η Γκενκ, από την πλευρά της, έχει πρόσφατα επεκτείνει το συμβόλαιο του Καρέτσα, στο οποίο υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο βελγικός σύλλογος επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ του για ακόμη μία σεζόν, ωστόσο φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στο μέλλον ένα ποσό που θα ξεπερνά κατά πολύ τα 30 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του.

Ενδεικτικό της εκτόξευσης της αξίας του είναι και η πιο πρόσφατη εκτίμηση της CIES (24/12), η οποία τοποθετεί την αγοραστική του αξία πάνω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, το «Voetbalnieuws» αναφέρει ότι η Γκενκ στοχεύει ξεκάθαρα στην κατάρριψη του μεταγραφικού της ρεκόρ με τον Καρέτσα, χωρίς πάντως να αποκλείει το ενδεχόμενο να παραμείνει ο παίκτης για ακόμη μία χρονιά στο σύλλογο, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από το όνομά του.