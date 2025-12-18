Παναθηναϊκός: Πρόγραμμα βουνό σε Ελλάδα κι Ευρώπη - 11 αγώνες «φωτιά» μέσα σε ένα μήνα

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο δύσκολο μονοπάτι του Κυπέλλου Ελλάδας για ένα γκολ και τον περιμένει ένας αγωνιστικός Γολγοθάς το νέο έτος.

Η ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας διαμόρφωσε το μονοπάτι στο οποίο θα κινηθούν οι ομάδες μέχρι το τέλος του θεσμού.

Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να είναι στην πιο βατή διαδρομή μέχρι τον τελικό, καθώς για ένα γκολ θα απέφευγε τους τρεις άλλους «μεγάλους» μέχρι τον τελικό. Δεν τα κατάφερε και πλέον ευνοημένη είναι η ΑΕΚ, που τερμάτισε αυτή τρίτη.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός αν και πρώτος θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά είτε τον ΠΑΟΚ ή τον Ατρόμητο, ενώ πλέον ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Άρη ή Παναιτωλικό και οι νικητές αυτών των προημιτελικών θα κοντραριστούν στα ημιτελικά.

Μάλιστα, το Τριφύλλι, μαζί με τους Πειραιώτες και τον Δικέφαλο έχουν στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου δύο παιχνίδια για την Ευρώπη (αν προκριθούν στα playoffs ο Ολυμπιακός θα παίξει 17-18 και 24-25 Φεβρουαρίου για το Champions League, ενώ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στις 19 και 26 του ίδιου μήνα για το Europa League).

Η ΑΕΚ δεν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μέχρι τα μέσα Μαρτίου για τους «16» του Conference League εφόσον νικήσει απόψε την Κραϊόβα, ενώ αν χρειαστεί να δώσει playoffs θα παίξει 19 και 26 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και των τριών άλλων μεγάλων:

Παναθηναϊκός

11/01 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός (16η αγωνιστική)

13-15/01 Παναθηναϊκός-Άρης ή Παναιτωλικός (Προημιτελικός Κυπέλλου)

18/01 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (17η αγωνιστική)

22/01 Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός (Europa League)

25/01 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (18η αγωνιστική)

29/01 Παναθηναϊκός-Ρόμα (Europa League)

01/02 Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19η αγωνιστική)

04/02 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος (Α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

08/02 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (20η αγωνιστική)

11-12/02 Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (Β’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

15/02 Παναθηναϊκός-ΑΕΛ Novibet (21η αγωνιστική)

Ολυμπιακός

03/01 ΟΦΗ-Ολυμπιακός (Τελικός Σούπερ Καπ στο Ηράκλειο)

10/01 Ατρόμητος-Ολυμπιακός (16η αγωνιστική)

13-15/01 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος (Προημιτελικός Κυπέλλου)

17/01 Asteras AKTOR-Ολυμπιακός (17η αγωνιστική)

20/01 Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (Champions League)

28/01 Άγιαξ-Ολυμπιακός (Champions League)

01/02 ΑΕΚ-Ολυμπιακός (19η αγωνιστική)

2-4/02 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός (Α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

08/02 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (20η αγωνιστική)

10-12/02 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός (Β’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

15/02 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (21η αγωνιστική)

ΠΑΟΚ

6-8/01 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (Ενδιάμεσος Γύρος Κυπέλλου)

10/01 Παναιτωλικός ΠΑΟΚ (16η αγωνιστική)

13-15/01 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος (Προημιτελικός Κυπέλλου)

18/01 ΠΑΟΚ-ΟΦΗΑ (17η αγωνιστική)

22/01 ΠΑΟΚ-Μπέτις (Europa League)

25/01 Κηφισιά-ΠΑΟΚ (18η αγωνιστική)

29/01 Λιόν-ΠΑΟΚ (Europa League)

01/02 ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός (19η αγωνιστική)

2-4/02 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός (Α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

08/02 Άρης-ΠΑΟΚ (20η αγωνιστική)

10-12/02 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός (Α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

15/02 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (21η αγωνιστική)

ΑΕΚ

11/01 Άρης-ΑΕΚ (16η αγωνιστική)

13-15/01 ΑΕΚ-ΟΦΗ ή Asteras AKTOR (Προημιτελικός Κυπέλλου)

18/01 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (17η αγωνιστική)

24/01 Asteras AKTOR-ΑΕΚ (18η αγωνιστική)

01/02 ΑΕΚ-Ολυμπιακός (19η αγωνιστική)

2-4/02 Λεβαδειακός-Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ-ΟΦΗ/Asteras AKTOR (Α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

08/02 Πανσερραϊκός-ΑΕΚ (20η αγωνιστική)

10-12/02 Λεβαδειακός-Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ-ΟΦΗ/Asteras AKTOR (Β’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

15/02 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (21η αγωνιστική)