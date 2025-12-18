Ομάδες

Η υπέροχη κίνηση του Ανδρέα Τεττέη σε χειρουργημένο παιδί που χτύπησε σε αγώνα ποδοσφαίρου
Onsports Team 18 Δεκεμβρίου 2025, 16:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ανδρέας Τεττέη προέβη σε μία σπουδαία χειρονομία, εκπληρώνοντας την επιθυμία ενός παιδιού που υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση έπειτα από τραυματισμό ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο

Ο ταλαντούχος επιθετικός της Κηφισιάς, Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό από την 1η Ιανουαρίου 2026, ξεχωρίζει τόσο για τις τρομερές του επιδόσεις όσο και για τον χαρακτήρα και το ήθος του. Πρόσφατα, μάλιστα, δέχτηκε από τη FIFPRO με το βραβείο Player Activism για τη δράση του κατά του ρατσισμού.

Πριν από μερικές μέρες, προέβη σε ακόμη μία ενέργεια άξια συγχαρητηρίων, η οποία μπορεί να φαντάζει ως κάτι απλό. Όμως για το παιδάκι που ήταν αποδέκτης αυτής της κίνησης, ήταν ένα μικρό όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Ο επιθετικός της Κηφισιάς δέχθηκε την πρόσκληση του γιατρού Κωνσταντίνου Ιντζόγλου, σε κλινική του οποίου έχει υπάρξει ασθενής, ο οποίος του ζήτησε να επισκεφτεί ένα μικρό παιδί, που μόλις είχε χειρουργηθεί.

Ο Αλέξανδρος, 12 ετών, που υπέστη χόνδρινη βλάβη του έξω μηριαίου κονδύνου στο πλαίσιο επεισοδίου υπεξαρθρήματος της επιγονατίδας κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του, όταν είδε το είδωλό του να στέκεται μπροστά του.

Ο Ανδρέας Τεττέη τού προσέφερε μία υπογεγραμμένη μπάλα και του ευχήθηκε περαστικά, βγάζοντας και την απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία. Την ιστορία μοιράστηκε ο γιατρός στα κοινωνικά δίκτυα της κλινικής.



