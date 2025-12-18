Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Στέλνουν Αντράντε για την άμυνα - Οι απαιτήσεις της Μπάλτικα

Instagram

Σε αναζήτηση ενίσχυσης στο κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με τα ΜΜΕ της Ρωσίας να κάνουν λόγο για φημολογούμενο ενδιαφέρον του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον 26χρονο Κολομβιανό στόπερ της Μπάλτικα Καλίνινγκραντ, Κέβιν Αντράντε.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζαφείρη και τη συμφωνία με τον Γερεμέγεφ, οι «ασπρόμαυροι» φέρονται να έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ρωσικά δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι για την περίπτωση του Αντράντε, ο οποίος αγωνίζεται στη Μπάλτικα από τον Ιανουάριο του 2024.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο ελληνικός σύλλογος φέρεται να έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον εκπρόσωπο του Κολομβιανού αμυντικού και βάσει πληροφοριών του δημοσιογράφου Ανάρ Ιμπραχίμοφ, ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς προς τη ρωσική ομάδα. Η Μπάλτικα εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του ποδοσφαιριστή, εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά.

Παράλληλα, τα ίδια ρεπορτάζ σημειώνουν πως ενδιαφέρον για τον Κέβιν Αντράντε έχει εκφράσει και η Μπαΐα από τη Βραζιλία, ομάδα που ανήκει στο City Football Group. Η ρωσική ομάδα φέρεται να αξιώνει ποσό της τάξης των 4–5 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του 26χρονου στόπερ.

Ο Αντράντε, τη σεζόν 2025/26, μετρά 21 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ρωσίας, έχοντας σημειώσει και ένα γκολ, ενώ το συμβόλαιό του με τη Μπάλτικα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.