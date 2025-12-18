Conference League, ΑΕΚ - Κραϊόβα: «Ξεχωριστός αγώνας, είμαστε σε καλή φόρμα», τονίζει ο Μαρίν

Eurokinissi Sports

Ξεχωριστό χαρακτήρισε το ματς με την Κραϊόβα ο Ραζβάν Μαρίν, λίγες ώρες πριν τη σέντρα για την τελευταία αγωνιστική του Conference League.

Δηλώσεις στο ρουμανικό «Digi Sport» παραχώρησε ο Ραζβάν Μαρίν, αναφερόμενος στην επικείμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κραϊόβα, τονίζοντας τη σημασία και τις ιδιαιτερότητες του αγώνα.

Ο Ρουμάνος μέσος χαρακτήρισε το παιχνίδι ξεχωριστό, καθώς η αντίπαλος προέρχεται από την πατρίδα του, επισημαίνοντας παράλληλα τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως για την Ένωση ένα θετικό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να παραμείνει στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League.

Παράλληλα, ο Μαρίν στάθηκε στην αγωνιστική κατάσταση της ΑΕΚ, αλλά και στη δική του προσαρμογή στην ομάδα, τονίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται πλέον σε πολύ καλή φόρμα και έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής άσος μίλησε για:

Το ματς με την Κραϊόβα: «Ναι, είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Θα συναντήσω πολλούς φίλους. Δεν θα είναι εύκολος αγώνας για εμάς. Ξέρω πολύ καλά ότι η Κραϊόβα παίζει πολύ καλά αυτή τη σεζόν, αλλά φυσικά θέλω να κερδίσω. Θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παραμείνουμε στην πρώτη 8άδα. Η Κραϊόβα χρειάζεται κι αυτή ένα θετικό αποτέλεσμα για να προκριθεί, αλλά παρόλα αυτά, στο τέλος, ελπίζω να βγούμε εμείς νικητές»

Την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΑΕΚ και ο ίδιος: «Στην αρχή της σεζόν, ακόμα κι αν κερδίζαμε, το κάναμε λίγο δύσκολο. Δεν υπήρχε τόσο καλή σύνδεση όσο υπάρχει τώρα μεταξύ μας, υπήρχαν πολλοί νέοι παίκτες, ένας νέος προπονητής που ζητούσε διαφορετικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή τα πάμε πολύ καλά, έχουμε σταθερότητα στο παιχνίδι μας και θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο. Είμαστε σε καλή φόρμα τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη».

Το εάν ο ίδιος δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στη νέα του ομάδα: «Όχι ότι ήταν δύσκολο απαραίτητα, απλώς χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ. Ξεκίνησα πολύ καλά τη σεζόν, μετά είχα μια πτώση στην απόδοση μου. Δεν ήμουν στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση που θα ήθελα. Δεν κατάφερα να κάνω την καλοκαιρινή προετοιμασία με την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή όμως νιώθω καλά από όλες τις απόψεις, παίζω πάντα και ευχαριστώ τον προπονητή και τη διοίκηση. Μου έδωσαν αυτοπεποίθηση και την ευκαιρία να παίζω πάντα. Νομίζω ότι ανταποκρίθηκα θετικά και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω το ίδιο».