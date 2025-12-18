Super League: Κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής του Ντέσερς

Eurokinissi Sports

Το πανέμορφο γκολ του Σίριλ Ντέσερς στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο αναδείχθηκε ως το κορυφαίο της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους από το φίλαθλο κοινό.

Στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Βόλο και επικράτησε με 2-1, χάρη στα τέρματα των Σίριλ Ντέσερς και Τάσου Μπακασέτα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γκολ του Νιγηριανού επιθετικού, το οποίο σημειώθηκε με ένα εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας.

Η εντυπωσιακή εκτέλεση του Ντέσερς κέρδισε την προτίμηση του κόσμου, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για το ομορφότερο γκολ της αγωνιστικής με ποσοστό 43.12%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το γκολ του Σαλσίδο με 25.98%, ακολούθησε αυτό του Λιούμπισιτς με 20.79%, του Κωστή με 8.85%, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσε το γκολ του Λαγιούς με 1.26%.