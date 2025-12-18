Μεντιλίμπαρ: «Να κερδίσουμε για ηρεμία στη διακοπή»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Το… σύνθημα για το ματς του Σαββάτου (20/12) με την Κηφισιά έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε για την αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Super League και στάθηκε στην… αναγκαιότητα που υπάρχει στους «ερυθρόλευκους» για τη νίκη κόντρα στους νεοφώτιστους, ενόψει της διακοπής των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός κόουτς μίλησε στην «Cosmote TV» για:

Το βαρύ πρόγραμμα που προέκυψε μετά και την ολοκλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Betsson: «Αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι καλό σημάδι και μας αρέσει που συνεχίζουμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα το μυαλό μας είναι στην Κηφισιά και στο πώς θα κερδίσουμε για να πάμε ήρεμοι στις διακοπές. Στη συνέχεια θα έχουμε μια εβδομάδα διακοπές και μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για το Betsson Super Cup. Κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε να παίζουμε συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες. Όμως είμαστε ήρεμοι γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα προετοιμάσουμε όλα».

Το ματς με την Κηφισιά: «Θα είναι σίγουρα δύσκολο. Θέλουμε να κερδίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στην έδρα μας και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Οι τρεις βαθμοί θα μας δώσουν την ηρεμία που θέλουμε στο διάστημα της διακοπής».

Τις ευχές του για τις γιορτές: «Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους. Ελπίζουμε η νέα χρονιά να είναι τόσο όμορφη για μας όσο και η προηγούμενη. Να είμαστε όλοι καλά, να περάσουμε ωραίες διακοπές και να ξεκουραστούμε».

Το τι θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη: «Να συνεχίσουμε όπως είμαστε».