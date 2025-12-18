Παναθηναϊκός: Στην Κέρκυρα η σημαντική κοινωνική δράση του PAO FC Αcademies

Οnsports Τeam

Τη συνέχιση της κοινωνικής του δράσης σε ολόκληρη την Ελλάδα επιβεβαίωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του δικτύου PAOFC Academies.

Αυτή τη φορά, επόμενος σταθμός των πρωτοβουλιών ήταν η Κέρκυρα, την οποία επισκέφθηκαν ο τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών, Ανδρέας Λαγωνικάκης, και ο διοικητικός υπεύθυνος, Γιάννης Κουλουριώτης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο νησί, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Κέρκυρας, με βασικό στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η συγκεκριμένη δράση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το κοινωνικό πρόσωπο του Παναθηναϊκού, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, προσφοράς και στήριξης προς την τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται:

«Το PAO FC Academies έχει εισέλθει σε νέα εποχή και στο πλαίσιο αυτό έχει αρχίσει ένας κύκλος άμεσης επικοινωνίας με το δίκτυο των συνεργαζόμενων ακαδημιών.

Ο τεχνικός διευθυντής του PAO FC Academies, Ανδρεάς Λαγωνικάκης, μαζί με τον διοικητικό υπεύθυνο, Γιάννη Κουλουριώτη, επισκέφθηκαν μία από τις ακαδημίες του δικτύου στην Κέρκυρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προπονήθηκαν περισσότερα από 100 παιδιά, ηλικίας από 5 έως 15 ετών, υπό την επίβλεψη του τεχνικού διευθυντή κ. Λαγωνικάκη. Οι μικροί αθλητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις προπονητικές δραστηριότητες, αποδεικνύοντας τη σωστή δουλειά που γίνεται σε επίπεδο υποδομών και ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι επικεφαλής του PAO FC Academies είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν αναλυτικά τόσο με τα παιδιά όσο και με τους γονείς τους, ανταλλάσσοντας απόψεις και ενισχύοντας το αίσθημα συνεργασίας και εμπιστοσύνης που αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του Συλλόγου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οργανώθηκε και μια εκδήλωση σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Κέρκυρας και είχε ως στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία.

Η επίσκεψη στη συνεργαζόμενη ακαδημία στην Κέρκυρα και η φιλανθρωπική δράση που πραγματοποιήθηκε, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να συνδυάζεται με την κοινωνική ευαισθησία, καλλιεργώντας αξίες, ήθος και ομαδικό πνεύμα στα παιδιά».