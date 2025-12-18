Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 68-69: Πρόκριση - θαύμα με νίκη και στο Βελιγράδι

Onsports team

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια τεράστια εκτός έδρας νίκη με 69-68 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» του EuroCup Γυναικών, σε ένα αποτέλεσμα που φέρει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του μπασκετικού θαύματος.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Ερυθρό Αστέρα να μπαίνει πιο δυνατά και να παίρνει μικρό προβάδισμα χάρη στις Σούτζιτς και Μπάκα. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, με την Κριμίλη να δίνει ρυθμό από την περιφέρεια και τις Χατζηλεοντή και Φιτζέραλντ να συμβάλλουν επιθετικά, κρατώντας το ματς σε ισορροπία. Ένα σερί 6-0 στο φινάλε της πρώτης περιόδου έδωσε στις γηπεδούχες το προβάδισμα (19-15).

Στη δεύτερη περίοδο ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε να ξεφύγει, φτάνοντας ακόμη και στο +11, όμως το «τριφύλλι» έδειξε χαρακτήρα. Με αιχμή την Πρινς και την εξαιρετική Φιτζέραλντ, οι «πράσινες» ροκάνισαν τη διαφορά και πέρασαν μπροστά, πριν ένα τρίποντο της Άντερσον στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμορφώσει το 34-33 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη οι Σέρβες πάτησαν ξανά γκάζι, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια και ανεβάζοντας τη διαφορά στους εννέα πόντους (51-42). Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός δεν λύγισε, με την Κριμίλη να κρατά την ομάδα ζωντανή ενόψει της κρίσιμης τέταρτης περιόδου.

Εκεί γράφτηκε η ιστορία. Η Κριμίλη πέτυχε μεγάλα τρίποντα, η Φιτζέραλντ ήταν ψύχραιμη από τη γραμμή των βολών και το «τριφύλλι» κατάφερε όχι μόνο να επιστρέψει, αλλά και να πάρει προβάδισμα στα τελευταία λεπτά. Παρά τις προσπάθειες του Ερυθρού Αστέρα να απαντήσει, ο Παναθηναϊκός κράτησε την ψυχραιμία του και πανηγύρισε ένα ιστορικό «διπλό» με 69-68.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ σφράγισε την πρόκριση στους «16» του EuroCup, όπου θα αντιμετωπίσει την Ζαγκουένμπιε Σοσνόβιετς, συνεχίζοντας ένα ευρωπαϊκό ταξίδι που ήδη έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία.

Δεκάλεπτα: 19-15, 34-33, 51-44, 68-69

