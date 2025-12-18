Ομάδες

LIVE ΑΕΚ – Κραϊόβα: Ο «τελικός» της «Ένωσης» στο Conference League
AEK FC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 18 Δεκεμβρίου 2025, 21:43
CONFERENCE LEAGUE

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Κραϊόβα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στους «16» της διοργάνωσης.

Η League Phase του UEFA Conference League ρίχνει απόψε (18/12) αυλαία. Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που διανύει περίοδο εκπληκτικής φόρμας σε Ελλάδα και Ευρώπη, ισχύει απόλυτα το «όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά».

Οι τρεις βαθμοί θα φέρουν την «Ένωση» σε θέση ισχύος, κάτι το οποίο της διασφαλίζει κι έναν αντίπαλο «στα μέτρα» της ακόμα και στους «16». Δηλαδή ο δρόμος για πρόκριση στους προημιτελικούς μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα είναι ορθάνοιχτος, ώστε να φτάσει εκεί η ΑΕΚ για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα.

Αλλά για να συμβούν όλα αυτά, προέχει η νίκη εναντίον της αξιόμαχης Κραϊόβα την οποία είχε αποκλείσει το 2019 στους προκριματικούς του Europa League.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Κραϊόβα



